İsrail, Lübnan'da Hizbullah'a ait hedefleri bombaladı - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'da Hizbullah'a ait hedefleri bombaladı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki iki beldede Hizbullah'a ait altyapı ile füze rampasının savaş uçaklarıyla bombalandığını bildirdi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan Hizbullahı ile çatışmada karar anının yaklaştığını belirtti.

17.07.2024 23:45
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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki iki beldede Hizbullah'a ait altyapı ile füze rampasının savaş uçaklarıyla bombalandığını bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Bint Cubeyl'deki Aytarun beldesinde Hizbullah'a ait hedeflerin vurulduğu belirtildi.

Mercaiyun'daki Rab Selasin beldesinde de Hizbullah'a ait füze fırlatma rampasının vurulduğu kaydedildi.

Lübnan medyasında yer alan haberlerde de İsrail ordusunun güneydeki Aytarun ile Taybe beldelerine savaş uçaklarıyla saldırı düzenlediği aktarıldı.

Hizbullah'tan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, gün içerisinde Haaretz gazetesine yaptığı açıklamada, son dönemde savaşın eşiğine gelinen Lübnan Hizbullahı ile çatışmada karar anının yaklaştığını belirterek, "İsrail ana odağını aniden kuzeye yönlendirebilir." demişti.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'da Hizbullah'a ait hedefleri bombaladı - Son Dakika

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