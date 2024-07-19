İsrail, Lübnan'dan gelen hava tehdidini etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'dan gelen hava tehdidini etkisiz hale getirdi

İsrail ordusu, Tel Aviv'e düzenlenen İHA saldırısının ardından Lübnan hava sahasından giren hava tehdidinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. İsrail Hava Kuvvetleri, olayın bir hata olduğunu kabul etti.

19.07.2024 11:17
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İsrail ordusu, Tel Aviv'e gece düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından Lübnan hava sahasından giren "hava tehdidinin" etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Lübnan hava sahasından giren "hava tehdidinin" önlendiği belirtilerek bölgede saldırı alarmlarının, şarapnel parçalarının düşmesi ihtimaline karşı çalındığı belirtildi.

Tel Aviv'in merkezindeki ABD Büyükelçiliği yakınlarında yerel saatle gece 03.00'te İHA saldırısıyla güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada, bir kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi şarapnel parçaları ve patlamanın etkisiyle yaralanmıştı.

Yemen'deki Husiler, Tel Aviv'i radarların tespit edemeyeceği, hava savunma sistemlerinin engelleyemeyeceği, "Yafa" isimli yeni bir İHA ile hedef aldığını açıklamıştı.

Husiler, İsrail'in merkezini hedef almaya devam edeceklerini ve Tel Aviv'in kendileri için "güvenli olmayan bölge" olduğunu duyurmuştu.

Yemen'deki Husiler, daha önce de Gazze'ye saldırıları karşısında İsrail'e doğru insansız hava aracı ve füzelerle saldırı düzenlediğini açıklamış ve bu saldırıların görüntülerini paylaşmıştı.

İsrail ordusu, ön soruşturması sonucunda, hava radar sistemlerinin İHA'yı tespit ettiğini ancak "tehdit" olarak sınıflandırmadığını bu nedenle saldırı sirenlerinin çalmadığı ve İHA'nın imha edilmediğini aktarmıştı.

İsrail Hava Kuvvetlerinin, İHA'nın vurulması gerektiğini, olayın ciddi bir "hata olduğunu" kabul ettiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'dan gelen hava tehdidini etkisiz hale getirdi - Son Dakika

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