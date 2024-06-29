İsrail, Lübnan'dan İsbaulcelil bölgesine tank savar füze saldırısı - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'dan İsbaulcelil bölgesine tank savar füze saldırısı

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, Lübnan'dan sınır yakınındaki İsbaulcelil bölgesine 3 tank savar füze atıldı. Saldırı sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken, İsrail ordusu topçu atışıyla karşılık verdi. İsrail ile Lübnan arasındaki gerginlik son haftalarda tırmanmaktadır.

29.06.2024 15:09
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İsrail, Lübnan'dan sınırdaki İsbaulcelil bölgesine 3 tank savar füze atıldığını duyurdu.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Lübnan'dan sınır yakınındaki İsbaulcelil bölgesine 3 tank savar füze atıldığı, birinin Tel Havi'ye, diğer ikisinin Misğaf bölgesine düştüğü belirtildi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, İsrail ordusunun topçu atışıyla karşılık verdiği ifade edildi.

Mavi Hat'ta gerginlik

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda şu ana kadar 352 Hizbullah mensubu öldü.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'dan İsbaulcelil bölgesine tank savar füze saldırısı - Son Dakika

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