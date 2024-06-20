İsrail, Lübnan ile olası bir savaşa hazırlanıyor

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İsrail Din Hizmetleri Bakanı Michael Malchieli, Bakanlığının Lübnan ile olası bir savaş nedeniyle büyük cenaze törenlerine hazırlandığını söyledi.

Bakan Malchieli, İsrail'in Kanal 14 televizyonuna yaptığı açıklamada, "Cenaze defin sisteminden sorumlu olan Din Hizmetleri Bakanlığı, kuzeydeki senaryolara hazırlanıyor." dedi.

İsrail ile Hizbullah arasında son haftalarda Lübnan'ın güney sınırında artan gerilime işaret eden Malchieli, "Her şey stüdyolarda söylenemez ama kuzeyde daha büyük şeylere hazırlanmak için ofiste toplantılar düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Malchieli, kuzey cephesinde olası bir savaş nedeniyle Bakanlığın toplu cenaze töreni hazırlığı yapıp yapmadığı yönündeki soruya ise ayrıntıya girmeden "olumlu" yanıt verdi.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, dün yaptığı açıklamada, Lübnan'a savaşın dayatılması halinde İsrail'in kuzey bölgelerine yönelik büyük bir saldırı planının masada olduğunu söylemişti.

Mavi Hat'ta gerginlik

İsrail-Lübnan arasındaki "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik giderek tırmanıyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, "Lübnan'daki Hizbullah'ın 7 Ekim'den bu yana İsrail'e 5 binden fazla roket, tanksavar mermisi ve İHA ateşlediğini" söylemişti.

Hagari, "Hizbullah'ın artan saldırıları bizi daha geniş bir tırmanışın eşiğine getiriyor. Bu, Lübnan ve bölge için yıkıcı sonuçlar doğurabilecek bir tırmanış." ifadelerini kullanmıştı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

Bu çatışmalarda 345 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.