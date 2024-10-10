İsrail-Lübnan Sınırında Artan Tansiyon - Son Dakika
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İsrail-Lübnan Sınırında Artan Tansiyon

İsrail'in Lübnan sınırına yakın bölgelerde 1645 hasar kaydedildi, 2141 kişi yaşamını yitirdi.

10.10.2024 15:50
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İsrail'in Lübnan sınırına yakın bölgelerdeki binalar, şirketler ve tarım arazilerinde Hizbullah'ın attığı füzeler nedeniyle 8 Ekim 2023'ten beri 1645 isabet kaydedildiği belirtildi.

Yedioth Ahronoth'un haberinde, İsrail ile Hizbullah arasında Lübnan sınır hattında süren karşılıklı saldırılarda meydana gelen hasara ilişkin bilgi yer aldı.

Hasarın kamu binaları, şirketler ve tarım arazilerinde meydana geldiği aktarılan haberde, 1645 hasardan en çok Kiryat Şmona ve Menara'da kayda geçtiği aktarıldı.

En çok hasarın meydana geldiği Kiryat Şmona'da 218 isabetin 117'sinin hafif olduğu kaydedildi.

Menara'da ise meydana gelen 73 hasardan 9'unun ağır olduğu ifade edildi.

İsrail ordusunun kara saldırıları başlatmasının ardından Hizbullah'ın da İsrail'in kuzeyine yönelik saldırılarına hız verdiği belirtildi.

Lübnan'ın güneyindeki köylere kara saldırısı düzenlemesinden 9 Ekim'e kadar 103'ten fazla doğrudan ve ikincil hasarın rapor edildiği bildirildi.

Lübnan'ın güneyine İsrail'in kara saldırılarından önceki 10 günde ise 61 zararın kayda geçtiği açıklandı.

İsrail'in Lübnan sınırına yaklaşık 9 kilometre uzaklıkta 124 İsrail belde ve kasabasının yer aldığı kaydedildi.

Oluşan maddi hasarın yüzde 79'unun Hizbullah'ın attığı füzelerden, yüzde 21'inin ise özellikle çatışmaların başında bölgeye intikal ettikleri sırada İsrail ordusunun askeri faaliyetlerinden kaynaklandığı aktarıldı.

Altyapı Rehabilitasyon Dairesi Başkanı Yarbay David Suissa, hasar verilerinin her birinin ayrı ayrı ele alındığını ve toplam zarar gören mülkleri kapsamadığını kaydetti.

Suissa, "Örneğin, beş daire ve beş aracın hasar gördüğü binada meydana gelen hasar tek bir hasar olarak kayda geçer." ifadesini kullandı.

Altyapı Rehabilitasyon Dairesi Başkanı, ülkenin kuzeyinde meydana gelen en ağır olayların binaların yıkılması veya kullanılmaz hale gelmesi olduğunu dile getirdi.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını duyurmuştu.

?İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2141 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 141 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail-Lübnan Sınırında Artan Tansiyon - Son Dakika

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