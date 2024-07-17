İsrail Meclisi, 7 Ekim olaylarıyla ilgili araştırma komisyonu kurulmasını reddetti - Son Dakika
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İsrail Meclisi, 7 Ekim olaylarıyla ilgili araştırma komisyonu kurulmasını reddetti

İsrail Meclisi (Knesset), 7 Ekim olaylarıyla ilgili araştırma komisyonu kurulması teklifini yapılan oylamada reddetti. Teklifi sunan eski İsrail Bilim, Teknoloji ve Uzay Bakanı Orit Farkash-Hacohen, sonucu eleştirerek liderlerin sorumluluk almayı bilmediğini ve başarısızlıkların incelenmesi gerektiğini belirtti. Başbakan Binyamin Netanyahu ile Ulusal Birlik Partisi Başkanı Benny Gantz arasında tartışma yaşandı. Muhalif lider Yair Lapid ise teklifin reddedilmesini suçlamalarla eleştirdi.

17.07.2024 21:45
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İsrail Meclisi (Knesset) 7 Ekim olaylarıyla ilgili araştırma komisyonu kurulması teklifini yapılan oylamada reddetti.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, bugün yapılan oylamada, komisyon kurulması teklifi 51 "evet" oyuna karşı 53 "hayır" oyuyla reddedildi.

Teklifi sunan eski İsrail Bilim, Teknoloji ve Uzay Bakanı Orit Farkash-Hacohen, "Bunlar, sorumluluk almayı, hatalardan öğrenip ders almayı bilmiyorlar, dolayısıyla lider olmayı hak etmiyorlar." diyerek sonuca tepki gösterdi.

Kamuoyu, askerler ve esirlerin ailelerinin cevap verilmesini hak ettiklerini söyleyen Hacohen, "Başarısızlıkları incelemek ve düşmanlarımızın devam eden zorluklarıyla yüzleşmeye hazırlıklı olmak için acil bir güvenlik ihtiyacı var." dedi.

Netanyahu ile Gantz arasında tartışma

Araştırma komisyonu kurulması teklifinin reddedilmesinin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu ile Ulusal Birlik Partisi Başkanı Benny Gantz, X sosyal medya platformu üzerinden tartıştı.

Gantz, yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Kara savaşına girmekten korkuyordun, Han Yunus'a girmekte geciktin ve Refah kentine girmek konusunda da tereddüt ettin. Resmi Araştırma Komisyonu önünde tanıklıklar ve protokoller dinlendiğinde her şey ortaya çıkacak. Komisyonda Refah ve Han Yunus'a girmekte neden geciktin? Neden korktun, geciktin ve tereddüt yaşadın?

Ödediğimiz ve hala ödemeyi sürdürdüğümüz bedeller nelerdir? şeklinde sorular sorulacak. Başbakan, tarihimizin en büyük felaketinden ders çıkarmak ve İsrail devleti için daha iyi bir gelecek sağlamak amacıyla resmi bir araştırma komisyonu kurulmasını ve protokollerin açıklanmasını bekliyorum."

Netanyahu ise sosyal medya hesabından "Benny Gantz'dan tekrar yalan haberler." şeklinde cevap verdi.

Muhalif lider Yair Lapid ise teklifin reddedilmesine ilişkin yine sosyal medyada, "Onlar, araştırma komisyonu kurulmasından korkuyorlar. Çünkü, ülke tarihinin en kötü felaketine sebep olmalarından dolayı suçlular ve bunu biliyorlar." paylaşımında bulundu.

Netanyahu, araştırma komisyonu kurulmasına savaş ve Hamas bitene kadar karşı olduğunu birçok kez söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Meclisi, 7 Ekim olaylarıyla ilgili araştırma komisyonu kurulmasını reddetti - Son Dakika

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