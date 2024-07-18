İsrail Meclisi, Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan önergeyi kabul etti

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İsrail meclisinde "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan" önerge kabul edildi.

Eski İsrail Adalet Bakanı Gideon Saar'ın Yeni Umut Partisi ve Birleşik Sağ Partisi tarafından verilen "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan" önerge 68'e karşı 9 oyla mecliste kabul edildi.

Söz konusu önergede, "Filistin devletinin kurulmasının İsrail devleti ve vatandaşları için tehdit oluşturacağı" iddiasına yer verildi.

İspanya, Norveç ve İrlanda 28 Mayıs'ta, Slovenya 4 Haziran'da, Ermenistan ise 21 Haziran'da Filistin'i resmen tanıma kararı almıştı.