İsrail Meclisi'nde Milletvekili Ofer Cassif, Şifa Hastanesi'ne yönelik saldırıyı savaş suçu olarak nitelendirdi - Son Dakika
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İsrail Meclisi'nde Milletvekili Ofer Cassif, Şifa Hastanesi'ne yönelik saldırıyı savaş suçu olarak nitelendirdi

İsrail Meclisi'nde Ortak Liste Partisi Milletvekili Ofer Cassif, ordunun Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'ne yönelik saldırısını 'savaş suçu' olarak nitelendirmesi nedeniyle Meclis'teki oturumdan çıkarıldı. Cassif, hastanelerin savaş alanı olmaması gerektiğini ve vatandaşların korunması gerektiğini belirtti. Aşırı sağcı milletvekilleri tepki göstererek Cassif'in konuşmasını kesmeye çalıştı. Cassif'in konuşmasına devam etmesi üzerine korumalar tarafından dışarı çıkarıldı. Şifa Hastanesi'ne yapılan İsrail baskınında büyük yıkım ve katliam yaşandığı bildirildi.

03.04.2024 23:53  Güncelleme: 00:00
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İsrail Meclisinde, Ortak Liste Partisi Milletvekili Ofer Cassif, ordunun Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'ne yönelik saldırısını "savaş suçu" olarak nitelendirmesi nedeniyle Meclis'teki oturumdan çıkarıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, muhalif milletvekili Cassif, Şifa Hastanesi baskını hakkında Meclis'te yaptığı konuşmada, "Hastanelerin hiçbir zaman savaş alanı olmaması gerekir. Küçük çocukların yanı sıra hasta, sağlık ekipleri ve tüm vatandaşları korumanın öncelikli mesele olması gerekir." ifadesini kullandı.

Meclis'teki aşırı sağcı milletvekilleri bu sözlere tepki göstererek Cassif'in konuşmasını kesmeye çalıştı.

Engellemelere rağmen konuşmasına devam eden Cassif, "Saldırıdan önce, savaşın korkusundan kaçan yerinden edilmiş binlerce Filistinli hastaneye sığınmıştı. Ancak savaş suçunun korkusu, onları hastanenin korumalı kapılarının içine kadar kovaladı." diye konuştu.

Cassif'in bu sözlerinden sonra ayağa kalkan aşırı sağcı vekillerin sesleri yükseldi. Meclis'teki korumalar oturum başkanının talimatıyla Cassif'i dışarı çıkardı.

Yedioth Ahronoth gazetesi ise konuya ilişkin yayımladığı haberinde, İsrail Meclisi'nin, ülkesinin Gazze'ye saldırılarına karşı çıkan Cassif'in vekilliğini düşürmekte başarısız kalındığını savundu.

Şifa Hastanesi'nde İsrail baskınından geriye yıkım ve katliam kaldı

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında bulunan, 7 binden fazla hasta ve yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesi'ne 18 Mart'ın ilk saatlerinde baskın düzenlemiş ve Filistinlilerin sığındığı yerleşkeyi kuşatmıştı.

Gazze'deki hükümet, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi ve çevresinde 400'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü, 900'den fazlasını alıkoyduğunu ve 1050 evi yıktığını duyurmuştu.

İsrail ordusu ise 2 hafta süren baskında 200 Filistinliyi öldürdüğünü, 500'den fazlasını alıkoyduğunu ileri sürmüştü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi ile çevresinden çekildiğini duyurmuştu.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin çekilmeden önce Şifa Hastanesi'nin tüm binalarını yaktığını ve tamamen hizmet dışı bıraktığını, hastanenin cerrahi binasının katlarını ve odalarını tamamen yıktığını, geri kalanını ateşe verdiğini, ana resepsiyon ve acil durum binasını da yakarak içindeki tüm tıbbi malzemeleri imha ettiğini belirtmişti.

İsrail ordusu, 15 Kasım 2023'te de Şifa Hastanesi'ne tüneller ve cephanelikler bulunduğu iddiasıyla baskın düzenlemiş, hastaneyi hizmet dışı bırakıp ciddi zarar verdikten sonra iddialarını destekleyecek kanıtlar sunamamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Meclisi'nde Milletvekili Ofer Cassif, Şifa Hastanesi'ne yönelik saldırıyı savaş suçu olarak nitelendirdi - Son Dakika

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