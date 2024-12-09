İsrail, Mültecileri Hedef Aldı - Son Dakika
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İsrail, Mültecileri Hedef Aldı

İsrail'in Gazze'deki Ebu Hüseyin Okulu'na düzenlediği saldırıda ölü ve yaralılar var.

09.12.2024 16:17
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden edilmiş kişilerin sığındığı bir okulu hedef aldığı saldırıda ölen ve yaralananlar oldu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail, Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki yerinden edilmiş kişilerin barındığı "Ebu Hüseyin Okulu"nu hedef aldı.

Saldırı sonucu okulun büyük kısmı yıkılırken ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesindeki Kemal Advan Hastanesi çevresindeki bir ev ve bir grup sivili hedef alan iki hava saldırısında çok sayıda Filistinli öldü veya yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 758 Filistinli öldü, 106 bin 134 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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