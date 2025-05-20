İsrail Müzakere Heyeti Doha'da Kalacak

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'da bulunan İsrail müzakere heyetinin, istişareler için geri dönmesi bekleniyor.

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun müzakerelerde ilerleme kaydedilemezse heyeti geri çağırmaya hazırlandığını kaydetti.

Heyetteki üst düzey isimlerin istişare için İsrail'e geri çağrılacağı, az sayıda kişinin ise Doha'da kalmayı sürdüreceği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, İsrail'in heyetin bir kısmını Doha'da bırakma kararının, ABD nezdinde bir anlaşmayı reddediyor olarak görülmemek adına atılacak bir adım olduğu ifade edildi.

İsrailli yetkilinin "ABD'yi gücendirmemek için Doha'da kalıyoruz. İsrail'in oradan Hamas'tan önce dönmesi iyi olmaz." sözleri aktarıldı.

Haberde iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet ve İsrail Başbakanlığı yetkililerinden oluşan heyete, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un 10 esirin serbest bırakılmasına karşılık 45-60 gün süreli geçici ateşkes teklifinden başka hiçbir teklifi tartışma yetkisinin verilmediği hatırlatıldı.

Teklife göre, İsrailli esirlerin iki grup halinde, yarısı anlaşmanın ilk günü olmak üzere serbest bırakılması ve 2 aya varan ateşkes süresince savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerin başlaması gerekiyor.

İsrail, savaşı sona erdirecek müzakerelere yanaşmazken Hamas, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının tek seferde kalıcı ateşkesle sonlandırılacağı bir öneri istiyor.

Esirlerin aileleri: İsrail'in müzakereleri terk etme lüksü yok

Müzakere heyetinin geri döneceğine ilişkin haberlerin İsrail basınına yansımasının ardından Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri hükümete tepki gösterdi.

Ailelerin oluşturduğu çatı platformdan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de tutulan esirler için Doha'da yürütülen müzakereleri terk etme lüksüne sahip olmadığı vurgulandı.

Netanyahu hükümetinin müzakere heyetini geri çağırması durumunda her açıdan kaybeden tarafın İsrail olacağı savunulan açıklamada, "Esirler ciddi risk altında kalmaya devam edecek, askerlerimiz ağır bir bedel ödeyecek ve İsrail diplomatik olarak izole edilerek Gazze bataklığına gömülecek. Azami bedel, asgari başarı." ifadelerine yer verildi.