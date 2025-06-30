İsrail Normalleşme İstiyor - Son Dakika
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İsrail Normalleşme İstiyor

30.06.2025 16:20
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İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Golan Tepeleri'nde işgal şartıyla Suriye ve Lübnan'la normalleşme arzusunu dile getirdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Golan Tepeleri'nde İsrail işgalinin sürmesi şartıyla Tel Aviv yönetiminin Suriye ve Lübnan'la normalleşme arzusunda olduğunu söyledi.

Bakan Saar, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile Batı Kudüs'te düzenlendiği basın toplantısında, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve Tel Aviv'in bölgedeki Arap ülkeleriyle normalleşme çabalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Arap ülkeleriyle normalleşme için imzaladığı "Abraham Anlaşmaları'nı" genişletme arzusunda olduğunu dile getiren Saar, "Suriye ve Lübnan gibi komşu ülkeleri, İsrail'in temel ve güvenlik çıkarlarını koruyarak barış ve normalleşme çemberine dahil etmek istiyoruz." dedi.

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu, uluslararası hukuka göre Suriye toprağı sayılan Golan Tepeleri'nin "44 yıldır İsrail egemenliğinde olduğunu" savunan Saar, "Herhangi bir barış anlaşmasında Golan, İsrail devletinin bir parçası olarak kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Saar, " Orta Doğu'daki barış ve normalleşme çemberine Suudilerin katılmasını memnuniyetle karşılayacağımız gibi Suriye'nin katılmasını da memnuniyetle karşılayacağız." dedi.

İsrail, Gazze'de kalıcı değil geçici ateşkes istiyor

Dışişleri Bakanı Saar, İsrail'in Gazze Şeridi'nde geçici ateşkes ve esir takası anlaşmasına rıza gösterebileceğini, bu bağlamda ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ateşkes teklifine "evet" dediklerini savundu.

Saar, "Witkoff'un önerisine göre geçici bir ateşkes sağlanırsa, insani durumu ele almanın da daha kolay olacağını" öne sürdü.

Ayrıca Saar, İsrail'in ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"na (GHF) aktardığı veya aktaracağı fona ilişkin soruyu yanıtlamaktan kaçındı.

Saar'dan İran'a saldırıların Avrupa güvenliğine katkı sağladığı iddiası

İsrail'in İran'a 12 gün boyunca düzenlediği ve 24 Haziran'da ateşkesle sona eren saldırılara da değinen Saar, bu saldırıların Avrupa'nın güvenliğine doğrudan ve önemli bir katkı sağladığını iddia etti.

Saar, ciddi ölçüde hasar verdiklerini savunduğu İran balistik füzelerinin Avrupa'ya ulaşabilen menzile sahip olduğunu ileri sürdü.

Meinl-Reisinger'den ABD-İsrail güdümündeki yardım vakfı GHF'nin güvenilir ortak olmadığı vurgusu

Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ise İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne yardımları güvenilir ortak olarak tanımladığı Uluslararası Kızılhaç Komitesi üzerinden Birleşmiş Milletler ilkeleri çerçevesinde yaptıklarını, GHF ile işbirliği yapmadıklarını vurguladı.

Bakan Meinl-Reisinger, Gazze'deki insani kriz ve BM'nin kıtlık konusundaki uyarısından ötürü "çok endişeli olduklarını" vurguladı.

İsrailli mevkidaşına "insani yardımın Gazze'ye derhal ulaştırılmasına izin verilmesi gerektiğini net bir şekilde ifade ettiğini" aktaran Meinl-Reisinger, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Gazze Şeridi'ne insani yardım konusundaki bu endişe nedeniyle ortak bildiriye imza attığını kaydetti.

İsrail'e AB pazarında birçok imtiyaz tanıyan AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasına taraftar olmadığını belirten Meinl-Reisinger, söz konusu anlaşmayı askıya almanın Gazze'deki insanlara yardımcı olmayacağı kanısında olduğunu öne sürdü.

Avusturya'nın Gazze'ye 60 milyon avro değerinde insani yardımda bulunduğunu aktaran Meinl-Reisinger, yardımların, "güvenilir, ilkelere bağlı olan ortaklar" aracılığıyla yapıldığını GHF'ye ise güvenmediklerini dile getirdi.

Meinl-Reisinger, "Burada vergi mükelleflerinin parasını kullanıyoruz, bu yüzden doğru şekilde kullanılmasını istiyoruz." dedi.

Ülkesinin ulaştırdığı yardımın Birleşmiş Milletler ve diğer örgütlerin ilkeleri çerçevesinde kullanıldığının altını çizen Meinl-Reisinger, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha yakın zamanda, sanırım çarşamba günü, hükümet ek olarak 3 milyon avro insani yardım yapma kararı aldı. Güvenilir bir ortak olan Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla yardımları yapıyoruz, GHF ile değil."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Golan Tepeleri, Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Lübnan, Suriye, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Normalleşme İstiyor - Son Dakika

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