İsrail Ordusu Batı Şeria'da 2 Evi Yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentine bağlı Kefr ed-Dik ve Burukin beldelerinde Filstinlilere ait 2 evi yıktı.

Burukin Belediye Başkanı Fayid Sabra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna ait buldozerlerin, Kefr ed-Dik ve Burukin beldelerinde ruhsatsız inşa edildiği gerekçesiyle Filistinlilere ait 2 evin yıkımına başladığını söyledi.

Sabra, bu evlerden birinin 3 katlı olduğunu ve tamamen yerle bir edildiğini, bazı araçların da tahrip edildiğini belirtti.

İsrail güçlerinin 6 gündür iki beldeyi kuşatma altında tuttuğunu ve bazı evleri askeri karargaha çevirdiğini ifade eden Sabra, Filistinlilerin evlerinin arandığını ve eşyalarının dağıtıldığını kaydetti.

İsrail ordusu, çarşamba akşamından bu yana bir İsraillinin öldüğü ve eşinin yaralandığı silahlı saldırının failini aradığı gerekçesiyle söz konusu iki beldeyi kuşatma altında tutuyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın pazartesi günü yayımladığı habere göre, İsrail güçleri bazı aileleri evlerinden zorla çıkardı ve bu evleri askeri karargah olarak kullanmaya başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 962 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.