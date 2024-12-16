İsrail ordusu, Batı Şeria'da Balata Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 3 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
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İsrail ordusu, Batı Şeria'da Balata Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 3 Filistinliyi yaraladı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Balata Mülteci Kampı'na yönelik baskınında 3 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

16.12.2024 05:16
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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Balata Mülteci Kampı'na yönelik baskınında 3 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Batı Şeria'da Nablus şehrinin doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na İsrail güçlerinin baskın düzenlediği aktarıldı.

İsrail askerlerinin baskını sırasında 16 yaşındaki bir Filistinli çocuğun başından, 22 yaşında bir gencin gerçek mermiyle elinden ve 19 yaşındaki bir gencin de şarapnel parçasıyla kalçasından yaralandığı kaydedilen açıklamada, İsrail ordusuna ait iş makinelerinin de sokaklara zarar vererek altyapıyı bozduğu ifade edildi.

Filistin yönetimine ait Filistin'in Sesi Radyosu da İsrail askerlerinin Balata Mülteci Kampı'ndaki Filistinlilerin mülklerine zarar verdiğini bildirdi.

Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri Tugayı ise Balata Mülteci Kampı'na saldıran İsrail askerlerine silahla karşılık verildiğini duyurdu.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, yaklaşık iki saat süren baskının ardından ordu ve iş makineleri bölgeden çekildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 811 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ordusu, Batı Şeria'da Balata Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 3 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

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