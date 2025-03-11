İsrail Ordusu Batı Şeria'ya Baskın Düzenledi - Son Dakika
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İsrail Ordusu Batı Şeria'ya Baskın Düzenledi

Dura beldesinde yapılan baskınlarda 3 Filistinli yaralandı, çok sayıda kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

11.03.2025 04:16
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İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda 3 Filistinli yaralandı, göz yaşartıcı gaz sebebiyle çok sayıda kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Filistin yönetimine bağlı Filistin'in Sesi Radyosu'nun haberinde, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentinin güneyindeki Dura beldesine baskın düzenlediği belirtildi.

Haberde, İsrail askerlerinin baskına karşı çıkan Filistinlilere ateş açması sonucu 3 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da İsrail ordusunun açtığı ateşle yaralanan 3 kişinin Dura Devlet Hastanesine getirildiği ve burada tedavi altına alındığı kaydedildi.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu iftar vaktinde Dura beldesinin merkezine baskın düzenledi.

İsrail askerleri, beldede çeşitli yönlere ateş açtı ve göz yaşartıcı gaz fırlattı.

Dura'daki çok sayıda kişi İsrail ordusunun konuşlanması sebebiyle teravih namazı kılmak için belde merkezindeki camiye gidemedi.

Belde sakinleri, İsrail ordusunun ikinci kez Dura'nın merkezine baskın düzenleyerek etrafa ateş açtığını ve gaz bombası attığını aktardı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre de Batı Şeria'nın güneyinde İsrail ordusunun hedefinde el-Hadar ve Beyt Feccar beldeleri vardı.

İsrail askerlerinin beldelere düzenlediği baskında göz yaşartıcı gaz atması sebebiyle çok sayıda kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Ramallah'ın kuzeyinde Birzit, Kuber ve Abud ile kuzeybatısındaki Nebi Salih beldesine baskın düzenleyen İsrail ordusu, göz yaşartıcı gaz kullandı.

Kudüs'ün kuzeyindeki er-Ram beldesine baskın düzenleyen İsrail askerleri, Filistinlilere ses bombası attı.

İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyinde Beyta beldesine düzenlediği baskında göz yaşartıcı gaz kullanması sebebiyle boğulma tehlikesi geçirenler oldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 490'ı kadın olmak üzere 15 bin 640'a ulaştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 168'i çocuk 930 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Batı Şeria'ya Baskın Düzenledi - Son Dakika

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