İsrail ordusu Cenin'de baskın düzenledi: 5 Filistinli yaralandı - Son Dakika
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İsrail ordusu Cenin'de baskın düzenledi: 5 Filistinli yaralandı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine düzenlediği baskında 5 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun Cenin kentinde düzenlediği baskına ilişkin kısa bir açıklama yaptı.

05.08.2024 23:08
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İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine düzenlediği baskında 5 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun Cenin kentinde düzenlediği baskına ilişkin kısa bir açıklama yaptı.

Açıklamada baskında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 4 Filistinlinin yaralandığı aktarıldı.

Ayrıca İsrail güçlerine ait cipin özel aracına çarpması sonucu 55 yaşındaki Filistinli kadının yaralandığı ifade edildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Cenin kentine baskın düzenleyen İsrail güçleri kent merkezindeki bir döviz bürosunda arama yaptı, göz yaşartıcı gaz kullandı.

Filistin devlet televizyonunda yer alan haberde ise İsrail ordusunun döviz bürosunun çevresini "kapalı askeri bölge" ilan ettiği; sağlık ve ilk yardım ekiplerinin gazdan etkilenenlere müdahale etmesine engel olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kudüs Haber Ağında yer alan haberde ise Cenin'de silah seslerinin duyulduğu görüntüler paylaştı.

Haberde, Filistin direniş gruplarının İsrail güçlerinin mekanizmalarını patlayıcıyla hedef aldığı; bazı İsrail askerlerinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 604 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusu Cenin'de baskın düzenledi: 5 Filistinli yaralandı - Son Dakika

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