İsrail ordusu El Halil'de Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail ordusu El Halil'de Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapattı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine baskın düzenleyerek, Harem-i İbrahim Camisi'ni kısa süreliğine Müslümanlara kapattı. İsrail ordusu söz konusu mahalleleri kuşatarak, binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştirdi. İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı saldırılarda en az 17 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

31.08.2024 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EL İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine baskın düzenleyerek, Harem-i İbrahim Camisi'ni kısa süreliğine Müslümanlara kapattı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu El Halil kentindeki Vadi el-Hariyya ve Ebu Rumman mahallelerine baskın düzenleyerek, Filistinlilere ait çok sayıda evde arama yaptı.

İsrail ordusu söz konusu mahalleleri kuşatarak, binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştirdi.

Harem-i İbrahim Camisi Vakfı Müdürü Mutez Ebu Suneyne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun sabah namazında Harem-i İbrahim Camisi'ni kapatarak, ibadet edenlerin camiye girmesini engellediğini belirtti.

Suneyne, askerlerin, camiyi sabah saat 4'ten itibaren uyarıda bulunmaksızın kapattığını ifade etti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise sıkı denetim prosedürleri kapsamında Harem-i İbrahim Camisi'nin yeniden açılmasına karar verildiği belirtildi.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da 28 Ağustos'ta başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda şu ana kadar en az 17 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu bildirilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu dönemde gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 10 bin 300'ü aştığı, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 646 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Dünya, gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusu El Halil'de Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:45 Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’den Uyarı: ’Tunceli’de Deprem Bekliyorum’ Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den Uyarı: 'Tunceli'de Deprem Bekliyorum'
16:36 Bütün bu rezilliğin nedeni para Kadın kasiyere küfürler edip soda şişesi attı Bütün bu rezilliğin nedeni para! Kadın kasiyere küfürler edip soda şişesi attı
16:11 Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin’in babasından ilk sözler Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin'in babasından ilk sözler
15:25 İstanbul’un göbeğinde 10 bin TL kira ödeyen Kaya Çilingiroğlu, taşınmak için ev sahibinden 2 milyon lira istedi İstanbul'un göbeğinde 10 bin TL kira ödeyen Kaya Çilingiroğlu, taşınmak için ev sahibinden 2 milyon lira istedi
15:09 Diyarbakır’da kaybolan Narin’in amcası ve annesi gözaltına alındı Diyarbakır'da kaybolan Narin'in amcası ve annesi gözaltına alındı
07:55 Jose Mourinho, Alanyaspor maçı öncesi tabureye çıkarak poz verdi Jose Mourinho, Alanyaspor maçı öncesi tabureye çıkarak poz verdi
07:43 Uraz Kaygılaroğlu, Taş Kağıt Makas dizisine katıldı Uraz Kaygılaroğlu, Taş Kağıt Makas dizisine katıldı
01:17 Atatürk’e hakaret eden şahıs gözaltına alındı Atatürk'e hakaret eden şahıs gözaltına alındı
00:47 Sakaryaspor Taraftarları Mahmut Yıldırım Maskeleriyle Amedspor Maçına Gitti Sakaryaspor Taraftarları Mahmut Yıldırım Maskeleriyle Amedspor Maçına Gitti
23:35 Paris’teki ilk altın madalya milli tekvandocu Mahmut Bozteke’den Paris'teki ilk altın madalya milli tekvandocu Mahmut Bozteke'den
23:26 Atatürk’e dua etti Ali Erbaş tepkilerin ardından geri adım attı Atatürk'e dua etti! Ali Erbaş tepkilerin ardından geri adım attı
22:52 Fenerbahçe, Alanyaspor’u 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü
22:47 Erdoğan ve AK Parti seçmenine hakaret eden şahıs için şimdi hesap vakti Erdoğan ve AK Parti seçmenine hakaret eden şahıs için şimdi hesap vakti
22:30 Tatil sitesinde feci olay: 21’inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü Tatil sitesinde feci olay: 21'inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 18:02:22. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail ordusu El Halil'de Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement