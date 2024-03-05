İsrail Ordusu, Yardım Bekleyen Filistinlilere Gerçek Mermilerle Ateş Açtı - Son Dakika
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İsrail Ordusu, Yardım Bekleyen Filistinlilere Gerçek Mermilerle Ateş Açtı

İsrail ordusunun, Gazze şehrinin güneyindeki Kuveyt Kavşağı yakınlarında yardım gelmesini bekleyen Filistinlilere gerçek mermilerle ateş açtığı bildirildi. Filistin hükümeti, İsrail'in Filistinlileri hedef almasının açlığı artırmayı ve Gazze'deki insani felaketi devam ettirmeyi amaçladığını belirtti. Ayrıca, İsrail'in Gazze'yi işgalinden bu yana binlerce Filistinlinin öldüğü ve sivil altyapının tahrip edildiği ifade edildi.

05.03.2024 03:09  Güncelleme: 03:12
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İsrail ordusunun, Gazze şehrinin güneyindeki Kuveyt Kavşağı yakınlarında yardım gelmesini bekleyen Filistinlilere gerçek mermilerle ateş açtığı bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, un ve gıda yardımı almak üzere Gazze şehrinin güneyinde Selahaddin Caddesi'ndeki Kuveyt Kavşağı'na gelen Filistinli sivillere gerçek mermilerle ateş açtığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Filistinlileri hedef almasının açlığı daha da artırmayı, kuşatmayı sürdürmeyi ve Gazze'de yaşanan bu insani felaketi devam ettirmeyi istediğinin bir göstergesi olduğu kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde kötüleşen insani durum ve kötüleşen insani felaketten tamamen ABD, İsrail ve uluslararası toplumun sorumlu tutulduğu açıklamada, soykırım savaşına son verilmesi ve başta Gazze Şeridi'nin kuzeyi olmak üzere tüm vilayetlere 1000 tırlık yardım ulaştırılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, İsrail ordusunun saldırısında ölen ya da yaralananların olup olmadığına dair bilgiye yer verilmedi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430'u çocuk, 8 bin 900'ü kadın olmak üzere 30 bin 534 Filistinli öldürüldü, 71 bin 920 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 245'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 585 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 421 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 229 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

Kaynak: AA

Kuveyt, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusu, Yardım Bekleyen Filistinlilere Gerçek Mermilerle Ateş Açtı - Son Dakika

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