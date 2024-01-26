İsrail ordusu Gazze\'de bir asker daha kaybetti

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 1 askerinin daha öldürüldüğünü bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda Mühendislik Tugayı'nın 8170'inci Taburu'ndan Binbaşı Eliran Yeger'in öldüğü ifade edildi.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 220'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 557'ye yükseldi.

Gazze'de son 24 saatte 11 İsrail askeri yaralandı

İsrail ordusunun internet sitesindeki verilere göre, son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 11 İsrail askeri yaralandı.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana yaralanan İsrailli askerlerinin sayısı 2 bin 757'ye ulaştı. Bunlardan 1269'u karadan işgal sürecinde yaralandı.

İsrail'in paylaştığı verilere göre, 37'si ağır 387 yaralı askerin tedavisi hastanelerde devam ediyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 26 bin 83 Filistinli öldürüldü, 64 bin 487 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.