İsrail Ordusu Gazze'de İnsani Hedefleri Vurdu - Son Dakika
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İsrail Ordusu Gazze'de İnsani Hedefleri Vurdu

İsrail Ordusu Gazze\'de İnsani Hedefleri Vurdu

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde belediye binasını ve insani hizmet için kullanılan iş makinelerini bombaladı.

22.04.2025 21:27
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Gazze Şeridi'nde insani hizmetleri ve altyapıyı kasıtlı olarak hedef almayı sürdüren İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde belediye binasını ve belediye garajındaki 9 iş makinasını bombaladı.

İş makinaları, İsrail ordusunun şiddetli bombardımanlarla hedef aldığı binaların altında kalan binlerce kayıp ve yaralıların kurtarılmasında hayati önem taşıyor.

Gazzeli yetkililer, sık sık enkaz kaldırma, yaralıları ve cesetleri çıkarmak için bölgeye insani yardımın yanı sıra iş makinalarının ulaştırılması talebinde bulunuyor.

İsrail ordusunun doğrudan bombaladığı Cibaliya en-Nezle Belediye binası ile bina içindeki ağır iş makinaları büyük hasar gördü, bombardıman sebebiyle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı (AA), İsrail ordusunun bombaladığı binadaki yıkımın boyutunu ve yanan iş makinelerini görüntüledi.

Belediye çalışanları ve sivil halk, el yordamıyla ve küçük kovalarla çıkan yangını söndürmeye çalıştı.

Adını açıklamak istemeyen bir Cibaliya Nezle Belediyesi çalışanı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının belediye binasını hedef aldığını ve çıkan yangında binanın içindeki her şeyin yandığını söyledi.

Belediye çalışanı, İsrail ordusunun ambulans ile sivil savunma ekiplerinin yangını söndürmek için olay yerine ulaşmasını engellediğini vurguladı.

Filistinli adam, yetkililerin yangına müdahale edemediği için basit aletler ve el yordamıyla yangını kontrol altına almaya çalıştıklarını anlattı.

İsrail ordusunun hedef aldığı iş makinaları yalnızca insani görevler için kullanılıyordu

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Cibaliya Nezle Belediye binasını hedef alarak 9 iş makinasını tahrip etmesini şiddetle kınandı.

Sivil savunma ekiplerinin belediyelerle işbirliği içinde enkaz kaldırma, yaralı ve ceset çıkarma gibi çalışmalarda söz konusu iş makinalarını kullandığına dikkati çekildi.

Gazze Sivil Savunma Tedarik ve Ekipman Müdürü Muhammed el-Muğayyer, İsrail'in tahrip ettiği 9 iş makinasının son ateşkes sırasında Mısır- Katar komitesi iki parti halinde getirildiğini söyledi.

Muğayyer, tahrip edilen makinaların, 5 Caterpillar 950B, 3 Caterpillar 950E ve bir Caterpillar 972 buldozerlerden oluştuğunu aktardı.

Gazzeli yetkili, "Sivil savunma ekipleri bu araçları, enkaz altından ceset çıkarmanın yanı sıra yolları temizlemek ve yerinden edilmiş Filistinlilere barınak inşa edilmesi adına arazileri düzleştirmek için kullandı." dedi.

Muğayyer, "Bu makinalar hizmet ve insani görevler dışında kullanılmıyordu. Makinaların Cibaliya Nezle Belediyesi garajında tutulması için Katar-Mısır komitesiyle anlaşma yapılmış ve yerin koordinatları verilmişti." diye konuştu.

İsrail'in kasıtlı saldırısına işaret eden Muğayyer, makinaların hedef alındığı bölgenin İsrail ordusu tarafından "tahliye bölgesi veya tehlikeli askeri bölge" olarak tanımlanmadığının altını çizdi.

Gazze'ye 50 gündür insani yardım girişini engelleyen İsrail ordusu, bölgedeki insani görev ve hizmet için kullanılan makinalar ve araçları hedef alıyor.

İsrail ordusunun dün Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir aşevini hedef alması sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Gazze'de İnsani Hedefleri Vurdu - Son Dakika

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