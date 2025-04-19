İsrail Ordusu Gazze'de Saldırılara Devam Ediyor

İsrail ordusu, ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yeniden başlattığı saldırılarda 1 kıdemli subayın öldüğünü, 3'ü ağır 5 askerin yaralandığını bildirdi.

Ordu, yaptığı yazılı açıklamada, ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yeniden başlattığı saldırılarda ilk kez bir askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun bölgesinde öğle saatlerinde bir grup İsrail askerinin hedef alındığı, 35 yaşındaki G'haleb Sliman Alnasasra isimli kıdemli subayın öldürüldüğü ifade edildi.

5 askerin yaralandığı, bunlardan biri kadın subay 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlatmıştı.

İsrail ordusu verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen asker sayısı 848 oldu.