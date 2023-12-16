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İsrail ordusu, Gazze'deki kiliseleri hedef aldı - Son Dakika
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İsrail ordusu, Gazze'deki kiliseleri hedef aldı

Kudüs Latin Patrikhanesi, İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında Hristiyanları ve kiliseleri hedef aldığını bildirdi. İsrail askerlerinin Rahibeler Manastırı'na doğru yürüyen 2 kadını öldürdüğü belirtildi. Saldırılarda kilise yerleşkesinde bulunan engelli bireylerin yaşadığı alanın da hasar gördüğü ve manastırın kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

İsrail ordusu, Gazze\'deki kiliseleri hedef aldı
16.12.2023 - 22:29,
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Kudüs Latin Patrikhanesi, İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında, Hristiyanları ve kiliseleri de hedef aldığını bildirdi.

Gazze'deki kiliselerin, İsrail askerlerince hedef alınmasına ilişkin Kudüs Latin Patrikhanesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun keskin nişancılarının Rahibeler Manastırı'na doğru yürüyen 2 kadını öldürdüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in saldırılarının başlangıcından bu yana Hristiyan ailelerin Gazze'deki Kutsal Aile Katolik Kilisesine sığındığına işaret edilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"(İsrail ordusunun saldırılarında) 7 kişi daha kilise yerleşkesi içindeki diğer kişileri korumaya çalışırken vuruldu ve yaralandı. Hiçbir uyarı yapılmadı, hiçbir bildirimde bulunulmadı. Savaşan tarafların bulunmadığı Cemaat binasının içinde kan aktı. Soğukkanlılıkla vuruldular."

İsrail ordusunun tanklarla kilise manastırını hedef aldığı da vurgulanan açıklamada, manastırda 54'ün üzerinde engelli bireyin yaşadığı ve kilise yerleşkesinin bir parçası olan alanın ibadet yeri olduğu aktarıldı.

Açıklamada, saldırılarda binaların jeneratör ve yakıt kaynaklarının tahrip olduğu ve patlama nedeniyle çıkan yangın nedeniyle de binanın hasar gördüğü belirtildi.

Manastırın kullanılamaz hale geldiği bilgisi paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tank atışlarıyla manastır hedef alındı ve yaşanmaz hale geldi. 54 engelli şu anda yerlerinden edilmiş durumda ve bazılarının hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu solunum cihazlarına da erişimleri yok.

Bölgedeki ağır tankçı atışı sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca güneş panelleri ve su depoları yok edildi. Tüm Hristiyan toplumu ile birlikte dua ederek, bu anlamsız trajediden etkilenen ailelere başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: AA
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