İsrail ordusu, Han Yunus'ta Dünya Merkez Mutfağı çalışanını yaraladı

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenlediği silahlı saldırıda Dünya Merkez Mutfağı (WCK) çalışanı bir Filistinli yaralandı.

El Aksa Şehitleri Hastanesi kaynakları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Han Yunus'un doğusundaki Salahaddin Caddesi üzerinde İsrail ordusunun Dünya Merkez Mutfağına ait bir araca açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinli bir çalışanın hastanelerine getirildiğini belirtti.

Hastane yetkilileri, yaralı Filistinlinin durumunun "orta ve stabil" olduğunu kaydetti.

Gazze'de şiddetli saldırılarına devam eden İsrail ordusu, başta BM olmak üzere sık sık yardım kuruluşlarını da hedef alıyor.

İsrail ordusunun, 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda Dünya Merkez Mutfağı'nın (WCK) 7 çalışanı hayatını kaybetmişti.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini de İsrail askerlerinin 21 Temmuz'da Gazze Vadisi'nde BM konvoyuna ateş açtığını, saldırıda yaralanan olmadığını bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) ait 2 araca dün Gazze'de kimliği belirsiz kişilerce ateş açılmış, saldırıda can kaybı olmadığı bildirilmişti.