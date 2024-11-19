İsrail ordusu kara saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde 1 askerinin öldüğünü bildirdi.
Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'daki çatışmalarda 1 askerin öldüğü belirtildi.
Öte yandan İsrail basını, söz konusu askerin insansız hava aracı saldırısında öldüğünü aktardı.
Aynı saldırıda 3 askerin de ağır yaralandığı kaydedildi.
İsrail makamlarının Lübnan'daki çatışmalarda toplamda kaç askerin öldüğüne dair bir verisi bulunmuyor.
İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını bildirmişti.
Son Dakika › Güncel › İsrail Ordusu Lübnan'da Bir Askerini Kaybetti - Son Dakika
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