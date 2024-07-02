İsrail ordusu, Nablus'ta bir Filistinliyi yaraladı

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskında bir Filistinliyi yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Nablus'un Kudüs Caddesi'nde 21 yaşındaki bir Filistinliyi gerçek mermiyle ayağından yaraladığı belirtildi.

Filistin TV'nin haberinde, İsrail ordusunun Kudüs Caddesi ile Balata Mülteci Kampı çevresine baskın düzenlediği ve Nablus kenti çevresindeki kontrol noktalarını giriş çıkışlara kapattığı aktarıldı.

Baskının, İsraillilerin gasbettiği Filistin topraklarında kurduğu, Nablus'un güneyinde yer alan Har Braha isimli yasa dışı yerleşim yeri çevresinde düzenlenen saldırının ardından yapıldığı ifade edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Har Braha'da ateş açılması sonucu 1 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da Har Braha'da silah seslerinin duyulmasının ardından İsrail askerlerinin bölgeye yöneldiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 556 Filistinli hayatını kaybetti.