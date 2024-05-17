İsrail ordusu, öldürülen 3 İsraillinin cesedine ulaşıldığını açıkladı - Son Dakika
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İsrail ordusu, öldürülen 3 İsraillinin cesedine ulaşıldığını açıkladı

İsrail ordusu, öldürülen 3 İsraillinin cesedine ulaşıldığını açıkladı

İsrail ordusu, 7 Ekim'de öldürülen ve cenazeleri Gazze Şeridi'ne götürülen 3 İsraillinin cesedine ulaşıldığını duyurdu. Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de bulunan İsraillilerin isimlerini açıkladı ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, taziye mesajında rehinelerin geri getirileceğini belirtti. Hamas'ın elinde hala 129 İsrailli esir olduğu tahmin ediliyor.

17.05.2024 20:05
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İsrail ordusu, 7 Ekim'de öldürülen ve cenazeleri Gazze Şeridi'ne götürülen 3 İsraillinin cesedine ulaşıldığını açıkladı.

Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında Gazze'de 3 İsraillinin cenazesinin bulunduğunu belirtti.

Hagari, Gazze'de cenazeleri bulunan İsraillilerin isimlerinin Shani Louk, Amit Bouskila ve Itzhak Gelerenter olduğunu ifade etti.

Louk, Bouskila ve Gelerenter'in 7 Ekim'de öldürüldüğünü aktaran Hagari, söz konusu İsraillilerin cenazesinin aynı gün Gazze'ye götürüldüğünü kaydetti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Yaşayan ve ölen tüm rehinelerimizi geri getireceğiz." ifadesini kullandı.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

İsrail Savaş Kabinesi'nin, Hamas'ın açıklamasına karşılık, Gazze'nin Refah bölgesine yönelik saldırılara devam kararı alması ise İsrail'de ateşkes ve esir takası yapılmasını isteyenlerin tepkisine yol açmıştı.

Hamas'ın elinde hala 129 İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Ordu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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