İsrail Ordusunda İntihar Vakaları Artıyor

Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda görev alan İsrail askerinden intihar edenlerin sayısının 43'e yükseldiği bildirildi.

İsrail merkezli Haaretz gazetesi, "Golani Tugayı'ndan bir asker, İsrail askeri polisi tarafından sorguya alındıktan sonra Sde Teiman Üssü'nde kendini vurarak intihar etti." ifadesine yer verdi.

Habere göre, Gazze'deki görevinden dinlenmek üzere üsse dönen asker hakkında yaklaşık bir ay önce başlatılan askeri soruşturma sonucunda silahına el koyma kararı alındı.

Askerin daha sonra arkadaşına ait silahla kendini vurduğu kaydedilen haberde, intihar eden askere yönelik açılan soruşturmanın detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Haberde ayrıca askerin yakın bir arkadaşının geçen ay Gazze'de düzenlenen saldırıda öldüğü aktarıldı.

İsrail ordusunda intihar vakaları artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırıların ardından İsrail ordusunda intihar vakalarının arttığı belirtiliyor.

Bu askerin ölümüyle 7 Ekim 2023'ten bu yana intihar eden İsrailli asker sayısı 43'e yükseldi.

İsrael Hayom gazetesinin haberine göre, 2024 yılı içinde en az 21 İsrail askeri intihar etti.