İsrail Ordusunda Tüfek Subayı Öldü

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah mensuplarıyla yaşanan çatışmalarda bir subayının öldüğünü bir askerin de ağır yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusundan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Kıdemli Başçavuş Ronnie Ganisett'in (36) Lübnan'ın güneyinde çıkan çatışmalarda öldürüldüğü bir askerin de ağır yaralandığı belirtildi.

Açıklamaya göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten, Lübnan'ın güneyinde de Hizbullah ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 731'e yükseldi.