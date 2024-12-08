İsrail ordusundan acı haber

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İsrail ordusu, bir askerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışma sırasında öldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 46. ??taburdan Teğmen Avraham ben Pinchas (24) Gazze Şeridi'nin güneyinde bugün yaşanan çatışmada yaşamını yitirdiği belirtildi.

Buna göre, İsrail ordusunun 27 Ekim 2023'te kara saldırıları başlatmasından bu yana Gazze'deki çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısı 382'ye yükseldi.