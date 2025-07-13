İsrail Ordusundan Batı Şeria ve Kudüs'te Baskın

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te evlere düzenlediği baskınlarda en az 16 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri sabah saatlerinde Batı Şeria'nın Selfit kentine bağlı Marda beldesinde birçok eve baskın yaptı.

Söz konusu baskınlarda İsrail askerleri, Filistinlileri darbetti, 3 kişiyi de gözaltına aldı.

İsrail ordusu Nablus kentinde de Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenledi.

Nablus'taki baskınlarda 3, Balata Mülteci Kampı'nda da 1 Filistinli İsrail askerlerince gözaltına alındı.

İsrail ordusu, Cenin kentinin Kubatiye beldesinde de evlere baskınlar düzenleyerek 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri, Ramallah kentine bağlı El-Mezraaa beldesine düzenlediği baskınlarda ise Filistinli 2 genci gözaltına aldı.

Beytüllahim kentinde bir eve düzenlenen baskında 38 yaşındaki Ala Muhammed Şenayita, El Halil'de de 1 Filistinli İsrail güçlerince gözaltına alındı.

Öte yandan İsrail istihbarat güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızlarından Arafat Necib'i evine düzenlediği baskınla gözaltına aldı.

İsrail yönetiminin birkaç gün önce Arafat Necib hakkında "6 ay süreyle Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma" kararı verdiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarda en az 993 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin Filistinli de yaralandı.