İsrail Ordusundan Batı Şeria ve Kudüs'te Baskın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail Ordusundan Batı Şeria ve Kudüs'te Baskın

13.07.2025 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 16 Filistinliyi gözaltına aldı, baskınlar devam ediyor.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te evlere düzenlediği baskınlarda en az 16 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri sabah saatlerinde Batı Şeria'nın Selfit kentine bağlı Marda beldesinde birçok eve baskın yaptı.

Söz konusu baskınlarda İsrail askerleri, Filistinlileri darbetti, 3 kişiyi de gözaltına aldı.

İsrail ordusu Nablus kentinde de Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenledi.

Nablus'taki baskınlarda 3, Balata Mülteci Kampı'nda da 1 Filistinli İsrail askerlerince gözaltına alındı.

İsrail ordusu, Cenin kentinin Kubatiye beldesinde de evlere baskınlar düzenleyerek 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri, Ramallah kentine bağlı El-Mezraaa beldesine düzenlediği baskınlarda ise Filistinli 2 genci gözaltına aldı.

Beytüllahim kentinde bir eve düzenlenen baskında 38 yaşındaki Ala Muhammed Şenayita, El Halil'de de 1 Filistinli İsrail güçlerince gözaltına alındı.

Öte yandan İsrail istihbarat güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızlarından Arafat Necib'i evine düzenlediği baskınla gözaltına aldı.

İsrail yönetiminin birkaç gün önce Arafat Necib hakkında "6 ay süreyle Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma" kararı verdiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarda en az 993 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin Filistinli de yaralandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Doğu Kudüs, Batı Şeria, Orta Doğu, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Kudüs, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusundan Batı Şeria ve Kudüs'te Baskın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
Aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay Aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay
Fatin Rüştü Karakaş yeniden TMSF Başkanı olarak atandı Fatin Rüştü Karakaş yeniden TMSF Başkanı olarak atandı
Kartalkaya davasında 6. gün Kartalkaya davasında 6. gün
Ortalığı karıştıran evlilik teklifi En mutlu günleri karakolda bitti Ortalığı karıştıran evlilik teklifi! En mutlu günleri karakolda bitti
10 Haziran’dan beri kayıp olan şahsın acı sonu 10 Haziran'dan beri kayıp olan şahsın acı sonu
PKK silahları neden gömülmedi de yakıldı İşte sembolik anlamı PKK silahları neden gömülmedi de yakıldı? İşte sembolik anlamı
Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme
’’Eşiyle hiç fotoğraf paylaşmıyor’’ deniyordu, Kerem Aktürkoğlu’ndan ilk kare geldi ''Eşiyle hiç fotoğraf paylaşmıyor'' deniyordu, Kerem Aktürkoğlu'ndan ilk kare geldi
Meteoroloji uyardı Yurdun bir tarafı 45 derece, diğer tarafı sağanak yağış Meteoroloji uyardı! Yurdun bir tarafı 45 derece, diğer tarafı sağanak yağış
Bebek açıklamasından sonra ilk kez bikinili poz Beste Kökdemir’in karnı belirginleşti Bebek açıklamasından sonra ilk kez bikinili poz! Beste Kökdemir'in karnı belirginleşti

12:21
AK Parti’den Pervin Buldan’ın “Bu ittifak süreç ittifakı“ sözlerine yanıt
AK Parti'den Pervin Buldan'ın "Bu ittifak süreç ittifakı" sözlerine yanıt
12:02
Kartalkaya faciasında evladını kaybeden acılı anne, mahkemede korkunç gerçeği ortaya çıkardı
Kartalkaya faciasında evladını kaybeden acılı anne, mahkemede korkunç gerçeği ortaya çıkardı
11:57
AK Parti’den “Terörsüz Türkiye“ mesajı: Komisyon günler içinde kurulacak
AK Parti'den "Terörsüz Türkiye" mesajı: Komisyon günler içinde kurulacak
10:44
Şile Belediyesi soruşturmasında rüşvete suçüstü Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
Şile Belediyesi soruşturmasında rüşvete suçüstü! Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
10:40
Kardeş katilinden kan donduran itiraf Can çekişmesin diye başına 2 el ateş etmiş
Kardeş katilinden kan donduran itiraf! Can çekişmesin diye başına 2 el ateş etmiş
11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli’nin milliyet ve vatan aşkını sorgulamak kimsenin haddi değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin milliyet ve vatan aşkını sorgulamak kimsenin haddi değildir
11:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 85 milyona bayrak çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 85 milyona bayrak çağrısı
10:50
Erdoğan: Terörün tırmanmasında yanlış uygulamaların da payı var faili meçhuller, Beyaz Toroslar...
Erdoğan: Terörün tırmanmasında yanlış uygulamaların da payı var; faili meçhuller, Beyaz Toroslar...
10:44
Mayısta nikah, temmuzda düğün Kadir Ezildi kına gecesinde gözyaşlarını tutamadı
Mayısta nikah, temmuzda düğün! Kadir Ezildi kına gecesinde gözyaşlarını tutamadı
10:20
Süleymaniye’den bağlanan Nagehan Alçı: Demirtaş’ın tahliye edilmesi yönünde beklenti var
Süleymaniye'den bağlanan Nagehan Alçı: Demirtaş'ın tahliye edilmesi yönünde beklenti var
10:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tarihi konuşma: 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi konuşma: 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi
10:09
kulda arkadaşı tarafından boğazı sıkılan çocuk hayatını kaybetti
kulda arkadaşı tarafından boğazı sıkılan çocuk hayatını kaybetti
09:49
Japonya’dan Düzce’ye gelin geldi 13 bin kilometrelik aşk
Japonya'dan Düzce'ye gelin geldi! 13 bin kilometrelik aşk
09:47
Apronda dehşet Koşarak uçağın motorunun içine atladı
Apronda dehşet! Koşarak uçağın motorunun içine atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2025 13:04:48. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail Ordusundan Batı Şeria ve Kudüs'te Baskın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.