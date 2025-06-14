İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskın

? İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda bir çocuğun yaralandığı, en az 14 Filistinlinin gözaltına alındığı bildirildi.

Filistin Kızılaydan yapılan yazılı açıklamada, Kızılay ekiplerinin Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim Mülteci Kampı'nda bacağından gerçek mermiyle yaralanan 16 yaşındaki bir çocuğu hastaneye kaldırdığı belirtildi.

Yerel kaynaklar da AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail güçlerinin Kalkilya kentinde Filistinli genç Akif Nazzal'ın evine baskın düzenleyerek içindeki her şeyi tahrip ettiğini ve Nezzal'ı gözaltına aldığını ifade etti.

Aynı kaynaklar, İsrail güçlerinin, tutuklu Semah Hiccavi'nin babasının Kalkilya'daki evine baskın düzenleyerek gözaltına aldığını aktardı.

Görgü tanıkları da İsrail ordusunun, Cenin'in Es-Seyletu el-Harisiye beldesinde Ahmed Ceradat Ebu Mesade'ye ait eve baskın düzenleyerek, ev sahibini darp ettiğini dile getirdi.

Görgü tanıkları ayrıca ordunun, Ebu Muntasır Ceradat'ın evine baskın düzenleyerek, ev sakinlerini evi terk etmeye ve pazar akşamına kadar geri dönmemeye zorladığını ve evi askeri kışlaya çevirdiğini söyledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde de İsrail güçlerinin Nablus'ta şehrin doğusundaki eski Asker Mülteci Kampına ve güneydeki Urif köyüne baskın düzenleyerek 4 genci gözaltına aldığı belirtildi.

Haberde, İsrail güçlerinin, Nablus'un kuzeyindeki Cebel bölgesinde bir eve baskın düzenleyerek baba ve oğlunu gözaltına aldığı ifade edildi.

WAFA'nın haberinde, İsrail güçlerinin Celezun Mülteci Kampına baskın düzenlediği ve daha önce İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan mahkumlardan Sair Samadaia, Muhammed Baha Ayyaş ve Riyad Salah Alyan'ın evlerine baskın düzenlediği ve evi kasıtlı olarak tahrip ettiği aktarıldı.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun, Salfit'te kentin batısındaki Karavat Beni Hassan kasabasında Filistinli genç Huzeyfe Muhammed Meri'nin evine baskın düzenleyerek gözaltına aldığını, Ramallah kentinin kuzeyindeki El-Celezun Mülteci Kampında da 3 genci gözaltına aldığını dile getirdi.

Kaynaklar, İsrail ordusunun, El Halil kentinde evlerine baskın düzenlediği Mamun elCaburi, Zekerya ed-Dik ve Salah el-Muhtesib'i gözaltına aldığını, İslam Bedr'i ise birkaç saat alıkoyduğunu belirtti.