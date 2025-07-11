İsrail Ordusundan Bir Asker Daha Öldü

Gazze Şeridi'nin soykırımını sürdüren İsrail, yüzbaşı rütbesindeki bir askerinin daha öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Golani Tugayında görev yapan Yüzbaşı Reei Biran'ın, Gazze Şeridi'nin güneyinde girdiği bir çatışmada öldüğü kaydedildi.

Askerin öldüğü çatışmanın detayına yer verilmeyen açıklamada, geçen mart ayından bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısının 41'e yükseldiği aktarıldı.

Yediot Ahronot gazetesi ise konuya ilişkin haberinde, Han Yunus'ta bir binanın yıkımı sırasında kullanılan patlayıcıların Biran'ın ölümüne sebep olduğunu yazdı.

İsrail ordusunun verilerine göre, Biran'ın ölümüyle 7 Ekim 2023'ten itibaren 448'i karadan olmak üzere, Gazze Şeridi'nde ölenlerin sayısı 890'a yükseldi.