İsrail Ordusundan Halhul'da Baskın: Bir Filistinli Yaralandı

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İsrail ordusunun, İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Halhul kasabasına düzenlediği baskın sırasında gerçek mermiyle ateş açması sonucu bir Filistinli genç ağır yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, El Halil'in kuzeyindeki Halhul kasabasında ateş açması sonucu 26 yaşındaki bir gencin ağır yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıkları da AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail güçlerinin Halhul kasabasına baskın düzenlediğini ifade etti.

Tanıklar, baskın sırasında askeri araçlara taş atan Filistinli gençlere İsrail askerlerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdiğini dile getirdi.