İsrail Ordusundan Şok İtiraf

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler (BM) çalışanı 1 kişinin öldüğü ve daha önce sorumluluğunu reddettiği saldırının askerlerince düzenlendiğini itiraf etti.

Ordudan, 19 Mart'ta Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'ta BM misafirhanesinin vurulmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Daha önce saldırının sorumluluğunu reddeden İsrail ordusu, BM çalışanı 1 kişinin tank atışı sonucu öldüğünü açıkladı.

İsrail askerlerinin saldırıda hedef alınan binayı BM'ye ait olarak "tanımlamadığı" ve "düşman unsuların var olduğu değerlendirilerek vurulduğu" savunuldu.

BM Proje Hizmetleri Ofisinin (UNOPS) Deyr el-Belah'ta iki BM misafirhanesi 19 Mart'ta İsrail ordusunca hedef alınmıştı.

Saldırıda BM çalışanı Bulgaristanlı 51 yaşındaki Marin Valev Marinov hayatını kaybetmiş, BM operasyon görevlisi 5 kişi de yaralanmıştı.

İsrail ordusu, saldırının arkasında İsrail askerlerinin olduğu yönündeki açıklamaları reddetmişti.