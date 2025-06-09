İsrail, Özgürlük Filosu'nu Durdurdu

(ANKARA) - İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 'Madleen' adlı teknenin mürettabat ve aktivistlerle birlikte İsrail'e götürüldüğünü bildirdi.
Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı delerek insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na (Freedom Flotilla Coalition - FFC) ait "Madleen" adlı yelkenliyi gece saatlerinde İsrail teknekleri tarafından kuşatılmıştı. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Madleen yardım teknesinin mürettebat ve aktivistlerle birlikte İsrail'e götürüldüğünü açıkladı.
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'a göre yat şu anda Aşdod liman kentine doğru yol alıyor.
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