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İsrail Polisi Engelli Filistinliye Müdahale Etti - Son Dakika
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İsrail Polisi Engelli Filistinliye Müdahale Etti

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermediği engelli bir Filistinliye kaldırımda namaz kılarken müdahale etti ve gözaltına aldı. İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen Filistinlilere bu hafta da kısıtlamalar getirdi. İsrail polisi, Filistinlilerin Aksa'ya girişini engellemek için sabah saatlerinden itibaren kentin birçok noktasında konuşlandı.

İsrail Polisi Engelli Filistinliye Müdahale Etti
26.01.2024 - 14:11,
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İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermediği engelli bir Filistinliye kaldırımda namaz kılarken müdahale etti ve gözaltına aldı.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen Filistinlilere bu hafta da kısıtlamalar getirdi.

İsrail polisi, Filistinlilerin Aksa'ya girişini engellemek için sabah saatlerinden itibaren kentin birçok noktasında konuşlandı.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin girişlerine bariyerler kuran İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya az sayıda kişinin girmesine izin verdi. İsrail güçleri Mescid-i Aksa'nın dış kapılarına da kontrol noktaları kurdu.

Çok sayıda polis de Eski Şehir yakınlarındaki Vadi el-Cevz Mahallesi'nde konuşlandı ve ibadet edenlerin hareketini engelledi.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya giremeyip cuma namazını sokakta kılmak isteyenlere göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etti.

İsrail polisi, Aksa'ya giremediği için sokakta namaz kılmak isteyen engelli bir Filistinlinin namazını bozarak zorla gözaltına aldı.

Kısıtlamalar nedeniyle Aksa'nın avlusu ve mescit kısmının kısmen boş olması dikkati çekti.

İsrail polisi, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana 16 haftadır on binlerce kişinin Mescid-i Aksa'ya ulaşmasını engelleyen ciddi kısıtlamalar uyguluyor.

Kaynak: AA
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