İsrail, Refah'a ek birlik gönderdi - Son Dakika
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İsrail, Refah'a ek birlik gönderdi

İsrail, Refah\'a ek birlik gönderdi

İsrail ordusu, kara saldırısını genişletme tehdidinde bulunduğu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine ek birlik gönderdi. Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin İsrail'in Refah'taki "kara saldırılarını genişletmeyi" onaylamasının söz konusu olduğu bir dönemde Refah'a ek askeri birlik gönderildiğine dikkat çekildi.

16.05.2024 10:15
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İsrail ordusunun, kara saldırısını genişletme tehdidinde bulunduğu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine ek birlik gönderdiği duyuruldu.

The Times of Israel'in haberinde, İsrail ordusunun, Refah'ın doğusunda konuşlu 162. Tümen'e katılması için gece saatlerinde komando birliği gönderdiği belirtildi.

Haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin İsrail'in Refah'taki "kara saldırılarını genişletmeyi" onaylamasının söz konusu olduğu bir dönemde Refah'a ek askeri birlik gönderildiğine dikkat çekildi.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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