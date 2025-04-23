İsrail Saldırıları: 16 Ölü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 16 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail savaş uçakları, kuzeyde yer alan Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı Yafa Okulunu bombaladı. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun aynı bölgede bazı evleri hedef alan saldırılarında 4 kişinin öldüğü kaydedildi.

Açıklamada, yıkılan evlerin enkazı altında kurtarılmayı bekleyen çok sayıda kişinin olduğu bilgisi verildi.

Öte yandan Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesinde yerindene edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadır bombalandı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Han Yunus'un doğusundaki Beni Suheyla beldesinde de Filistin Bankası yakınında bir çadırın hedef alındığı saldırıda 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.