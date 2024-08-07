İsrail Saldırıları Devam Ediyor: Ölü ve Yaralılar Var - Son Dakika
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İsrail Saldırıları Devam Ediyor: Ölü ve Yaralılar Var

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine kara, hava ve denizden saldırılarına 306. gününde devam ederken saldırılarda ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.

07.08.2024 11:16
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine kara, hava ve denizden saldırılarına 306. gününde devam ederken saldırılarda ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu Gazze'nin doğusunda yer alan Tuffah Mahallesi'nde bir evi bombaladı. Saldırıda biri çocuk, biri kadın 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail askeri araçları, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusundaki Filistinlilerin evlerine ateş açtı. Yoğun ateş sonucu yaralanan Filistinliler Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi.

Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısındaki Gazze Vadisi Köprüsü ve çevresi İsrail hücumbotları tarafından bombalanırken, savaş uçakları da kampın Salahaddin Caddesi'nde bulunan bir evi hedef aldı.

Zeytun, Tel el-Hava mahalleleri İsrail topçularının hedefi oldu. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve orta kesimindeki Deyr el-Belah kenti de İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinin doğusunda bulunan Şeyh Zayid binalarının çevresi ve Refah kentinin batısındaki bölgeler de gece boyunca bombalandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırıları Devam Ediyor: Ölü ve Yaralılar Var - Son Dakika

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