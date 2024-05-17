Cibaliya Mülteci Kampı\'nda 93 Filistinlinin cansız bedeni bulundu

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Gazze'nin kuzeyindeki Filistin Sivil Savunma Birimi Sorumlusu Ahmed el-Kahlut, İsrail ordusunun 6 gündür kara saldırılarını sürdürdüğü Cibaliya Mülteci Kampı'ndan hastanelere şu ana kadar 93 Filistinlinin cansız bedeninin ulaştırıldığını, yol kenarlarında ve enkaz altında hala çok sayıda ceset bulunduğunu ancak İsrail ordusunun şiddetli bombardımanı nedeniyle cenazelere erişilemediğini söyledi.

"ENKAZLARDA ÇOK SAYIDA ŞEHİT VE YARALI VAR"

Kahlut, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun 11 Mayıs'ta kara saldırısı başlattığı Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki son duruma ilişkin bilgi vererek "İsrail savaş uçakları, tankları ve topçuları, 6 gündür Cibaliya Mülteci Kampı'nın derinliklerinde bombardımanlarına ve evleri yerle bir etmeye devam ediyor. Bu evlerin enkazında çok sayıda şehit ve yaralı var." dedi.

ENKAZ ALTINDA ÇOK SAYIDA CESET VAR

İsrail saldırıları nedeniyle Cibaliya'daki onlarca evde yangın çıktığını belirten Kahlut, "İsrail ordusunun şiddetli bombardımanları ve doğrudan hedef alması nedeniyle sivil savunma ekipleri bu evlere ulaşamadı." diye konuştu.

Kahlut, "Sivil savunma ve sağlık ekipleri, İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırı başlatmasından bu yana 93 Filistinlinin cenazesini çıkararak Kemal Advan Hastanesi'ne ulaştırdı. Ancak yollarda ve yıkılan evlerin enkazında halen çok sayıda kişinin cesedi bulunuyor." ifadelerini kullandı.

SADECE 1 İTFAİYE VE 2 AMBULANS VAR

İsrail askerlerinin Cibaliya'nın iç kesimlerinde çarşı, postane ve spor kompleksi gibi kampın çeşitli yerlerine sızdığını aktaran Kahlut, şöyle konuştu: "İsrail ordusunun Cibaliya'ya yeni saldırısını başlattığı ilk günden beri kampın merkezinde çok sayıda yangın çıktı ancak sivil savunma ekipleri İsrail ordusunun sürekli bombardımanı nedeniyle yangınları söndüremedi."

Cibaliya Mülteci Kampı'nda yangınlara müdahale etmek, cesetleri çıkarmak ve hala enkaz altında bulunan çok sayıda yaralıyı kurtarmak için tüm uluslararası kurumlara, insan hakları örgütlerine ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne seslenen Kahlut, "sivil savunma ekiplerinin Cibaliya Mülteci Kampı'na ulaşmasını sağlamak adına acil harekete geçmeleri" çağrısında bulundu.

Kısıtlı imkanlara dikkati çeken Kahlut, "Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sivil savunma biriminin yalnızca 1 itfaiye aracı ile 2 ambulansı var ve bu kısıtlı imkanlar dahilinde çalışmalarını sürdürüyor." dedi.