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İsrail ordusunun saldırıları sonucunda Gazze'de büyük yıkım - Son Dakika
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İsrail ordusunun saldırıları sonucunda Gazze'de büyük yıkım

İsrail ordusunun düzenlediği saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki Bureyc Mülteci Kampı'ndan dumanlar yükseldiği, Şucaiye Mahallesi'nde ise binaların çoğunun yıkıldığı görüldü. İsrail ordusunun karadan ve havadan gerçekleştirdiği saldırının ardından Bureyc Mülteci Kampı'ndan devasa duman kütleleri yükseldi. Yaklaşık üç aydır bombardıman altında olan Şucaiye'de binaların çoğunun yerle bir olduğu kameralara yansıdı.

İsrail ordusunun saldırıları sonucunda Gazze\'de büyük yıkım
31.12.2023 - 19:33,
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İsrail ordusunun düzenlediği saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki Bureyc Mülteci Kampı'ndan dumanlar yükseldiği, Şucaiye Mahallesi'nde ise binaların çoğunun yıkıldığı görüldü.

Sınırın İsrail tarafındaKİ AA ekibi, Gazze Şeridi'nden yükselen dumanları ve saldırılar nedeniyle bölgede gerçekleşen yıkımı görüntüledi.

İsrail ordusunun karadan ve havadan gerçekleştirdiği saldırının ardından Bureyc Mülteci Kampı'ndan devasa duman kütleleri yükseldi. Yaklaşık üç aydır bombardıman altında olan Şucaiye'de binaların çoğunun yerle bir olduğu kameralara yansıdı.

İsrail ordusuna ait Apaçi helikopterlerinin de neredeyse aralıksız olarak uçuş yaptığı dikkati çekti.

?İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bini çocuk, 6 bin 450'si kadın olmak üzere, 21 bin 822 Filistinli öldürüldü, 56 bin 451 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 172'yi karadan işgal sürecinde olmak üzere 506 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 319 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 134 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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