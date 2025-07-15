İsrail Saldırılarında 12 Ölü - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında 12 Ölü

15.07.2025 13:32
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İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 12 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde yer alan Şati Mülteci Kampı'nda bir evi bombaladı.

Saldırıda "Nassar" ailesinden 5 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Görgü tanıkları, hedef alınan evin yıkıldığını, patlama neticesinde yangın çıktığını ve enkaz altında kalanların olduğunu ifade etti.

Kentin kuzeydoğusundaki Ez-Zerka Mahallesinde bir evi hedef alan saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi. Zeytun Mahallesine düzenlenen bir diğer saldırıda ise 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçakları ayrıca Gazze kentinin kuzeyinde Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki El-Babeydi Caddesi'nde sığınmacıların kaldığı çadırı hedef aldı. Bombardımanda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Er-Rimal Mahallesi'nde de sığınmacıların kaldığı bir çadırın bombalandığı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

Öte yandan İsrail ordusu, kuzeyde yer alan Cibalya'nın doğusuna yoğun topçu atışları eşliğinde binaları ve altyapıyı sistematik şekilde yıkmaya devam ediyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarında 12 Ölü - Son Dakika

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