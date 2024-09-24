İsrail Saldırılarında 13 Ölü - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında 13 Ölü

İsrail Saldırılarında 13 Ölü

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

24.09.2024 21:46
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimine düzenlediği iki saldırıda 13 kişinin öldüğü, birçok kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimine düzenlenen saldırılara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bir grup Filistinlinin bombalanması sonucu 2 kişinin öldüğü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Ehli Klüp çevresinde Filistinli "Vasifi" ailesine ait eve düzenlenen İsrail saldırısında da 11 kişinin öldüğü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

Sivil Savunma Müdürlüğü, gün içinde yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, gün boyunca özellikle Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırılarını yoğunlaştırdığını, sivillerin yaşadığı büyük bir yerleşim alanını tümden yok etmek üzere bombaladığını belirtmişti.

Kaynak: AA

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