İsrail Saldırılarında 13 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında 13 Sivil Hayatını Kaybetti

31.07.2025 09:30
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İsrail ordusunun Gazze'deki hava saldırıları sonucu 13 sivil yaşamını yitirdi, açlık tehlikesi sürüyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde sivillerin sığındığı ev ve çadırlara düzenlediği saldırılar sonucu aralarında çocukların da olduğu en az 13 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Bölgedeki AA muhabirinin görgü tanıkları ve hastane kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İsrail ordusu, kuzeydeki Gazze kentinde el-Selfiti ailesine ait evi hava saldırısıyla bombaladı.

Saldırı sonucu büyük yıkım ve yangının çıktığı evde 3 Filistinli öldü, birçok kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah bölgesinde de yerinden edilen Filistinli sivillerin sığındığı bir çadırı hava saldırısıyla bombaladı. Söz konusu saldırıda da 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde de yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırlar, İsrail ordusunun hava saldırılarına maruz kaldı.

İsrail'in Han Yunus'ta bombaladığı çadırlarda da 2'si çocuk en az 3 kişi öldü, 15'ten fazla kişi yaralandı.

Han Yunus'un el-Mevasi bölgesinde de İsrail saldırılarından kaçan sivillerin sığındığı bir çadıra düzenlenen saldırıda 2 çocuk yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 88'i çocuk 147 kişi hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 138 Filistinli hayatını kaybetti, 146 bin 269 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarında 13 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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