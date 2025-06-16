İsrail Saldırılarında 59 Filistinli Öldü - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında 59 Filistinli Öldü

16.06.2025 01:47
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İsrail ordusu, Gazze'de insani yardıma bekleyen sivillere saldırdı, 59 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine dün düzenlediği saldırılarda çoğunluğu insani yardım alabilmek için bekleyen siviller olmak üzere 59 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık yetkililerine göre, İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru çevresinde ve güneydeki Refah kentinin batısında kurulan sözde insani yardım dağıtım merkezlerinde yardım almak için bekleyen Filistinlilere ateş açtı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah ve Gazze kentinin kuzeydoğusundaki Tuffah Mahallesi'nde 2 evin vurulması sonucu 6 kişi öldü.

İsrail ordusu ayrıca, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya ve Sudaniye bölgelerinde yardım kamyonlarının giriş güzergahını hedef aldı. Yardım almak için bekleyenlere yönelik söz konusu saldırılarda 17 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti ile Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Tel ez-Zatar bölgesinde yardım dağıtım noktalarında bekleyen sivillere İsrail güçlerince ateş açılması sonucu pek çok kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen saldırıda 13, kuzeydeki Gazze kentine bağlı Et-Tuffah Mahallesi'nde bir grup Filistinliyi hedef alan saldırıda ise 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyi, güneyi ve orta kesiminde evlere, yerinden edilmiş kişilerin barındığı çadırlara ve sivillerin toplandığı yerlere düzenlediği diğer saldırılarda 20 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, 27 Mayıs'tan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı devreye sokarak sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor.

Ancak bu yapı, BM tarafından tanınmıyor ve Filistinli gruplarca reddediliyor. Hamas, bu sistemi "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce kamyonun geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçmesine izin veriliyor. Oysa Gazze'nin günlük en az 500 yardım kamyonuna ihtiyacı bulunuyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor. Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanının ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırım boyutuna varan saldırıları aralıksız sürüyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarında 59 Filistinli Öldü - Son Dakika

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