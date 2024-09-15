İsrail Saldırılarında 7 Filistinli Öldü

İsrail ordusunun, Gazze'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 7 Filistinlinin öldüğü belirtildi.
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Gazze kentinin doğusundaki Ez-Zeytun mahallesine düzenlenen saldırıda 5 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre ise kentin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan mahallesinde En-Nemr ailesinin evine düzenlenen saldırıda 1'i çocuk 2 kişi öldü.
Öte yandan, İsrail savaş uçakları, Beyt Hanun kentinde yüzlerce yerinden edilmiş ailenin sığındığı Gazi eş-Şeva okuluna 3 füze saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası okul tamamen yıkıldı.
İsrail ordusunun, saldırıdan birkaç dakika önce Filistinlileri arayarak okulu boşaltmalarını istediği aktarıldı.
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