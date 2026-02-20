İsrail saldırılarında evleri yıkılan Filistinliler, elektrik ve suyun olmadığı çadırlarda ramazanı geçiriyor

İsrail'in Ekim 2023'te başlayan ve 2 yıldan fazla süren soykırıma varan saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki 2 milyondan fazla Filistinlinin büyük çoğunluğu elektrik ve suyun olmadığı derme çatma çadırlarda ramazan ayını geçiriyor.

Ekim 2023'te başlayan ve 2 yıldan fazla süren İsrail saldırılarında Gazze'deki evlerin yüzde 90'ı yıkıldı.

Ekim 2025'te varılan ateşkeste, İsrail'in Gazze'yi ikiye ayıran ve "Sarı Hat" olarak adlandırılan bölgenin doğusundaki işgali de sürüyor.

Hem saldırılarda evlerin yüzde 90'nın yıkılması hem de Gazze'nin yarısından fazlasında süren İsrail işgali nedeniyle bölgedeki 1 milyondan fazla Filistinli derme çatma çadırlarda kalmaya mahkum olmuş durumda.

Çadırların büyük bölümü derme çatma ve en ufak yağmur veya fırtınada buralarda kalan Filistinlilerin çilesi daha da katlanıyor.

Gazze'de 1 milyondan fazla Filistinli, elektriği, suyu olmayan ve çoğu derme çatma olan çadırlarda ramazan ayına girdi.

İsrail'in 2 yılı aşkın süren soykırım saldırıları ve yardım girişlerine getirdiği kısıtlamalar nedeniyle gıda sıkıntısı yaşayan Gazze'deki Filistinlilerin çilesi çadırlardaki ağır koşullar nedeniyle daha da artıyor.

Adeta koca bir "çadır kenti" andıran Gazze'nin her köşesinde, her karesinde içinde Filistinli ailelerin sığındığı çadırlara rastlamak mümkün.

Bölgedeki yığılma nedeniyle bazı Filistinliler, evlerin hatta camilerin enkazlarına çadırlarını kurmuş ve buralarda hayata tutunmaya çalışıyor.

İsrail saldırısında evleri yıkılan Zaanin ailesinin de içinde bulunduğu çok sayıda Filistinli aile, yer bulamadıkları için Gazze kentindeki yine İsrail'in yıktığı El-Hasayine Camisinin enkazına çadırlarını kurmuş. Gazze'nin genelinde olduğu gibi bu çadırlarda su ve elektrik yok.

Bir zamanlar namaz kılınan, Kur'an okunan cami alanı bugün yerinden edilmiş Filistinlilerin sığınağı haline gelmiş durumda.

Evleri İsrail saldırılarında yıkılan Filistinli aileler, yıkılmış cami kubbelerinin altında ve duvar kalıntıları arasında kurulan çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

İbadet yeri olan camiler, Filistinli aileler için bir sığınağa dönüştü

Altı çocuğuyla cami alanındaki çadırlarda yaşayan Filistinli anne Aida Zaanin, yaşadıklarını AA'ya anlattı.

Soykırım saldırılarından önce Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun bölgesinde yaşadıklarını belirten Zaanin, İsrail saldırılarında evlerinin yıkıldığını belirtti.

Yuvası yıkılan ve yerinden edilen Zaanin, İsrail saldırılarında bir oğlunun da hayatını kaybettiğini kaydetti. Eşi ve 6 çocuğuyla Beyt Hanun'dan Gazze kentine geldiklerini ve El-Hasayine Camisinin enkazında bir çadırda yaşamaya mecbur kaldıklarını dile getiren Zaanin, "Büyük oğlumun şehit olması hayatta beni en çok sarsan şey oldu. Allah rahmet eylesin, onsuz dünya bana tamamen karardı." dedi.

Zaanin, çadır kuracak yer bulamadıkları için bu caminin enkazına sığındıklarını ifade ederek, "Birçok aile camide barınıyor. Burası tamamen yerinden edilmiş insanlarla doldu. Camide kalıyoruz çünkü yer yok. Bütün şehir sokaklara taşıyor, hiçbir bölgede yer yok." diye konuştu.

Saldırılar öncesinde ramazan hazırlıklarını evlerinde yaptıklarını anlatan Filistinli anne, bugün yaşadıkları yıkımı şu sözlerle dile getirdi:

"Eskiden evde gaz var, yemek gazla yapılırdı. Şimdi ise öldürülme ve ölüm var. Yokluk insanları mahvediyor. Ramazan geliyor ama ev yok, sokak yok, hiçbir şey eskisi gibi değil."

Abluka ve yıkım nedeniyle temel ihtiyaçlara erişim neredeyse imkansız hale geldiğini aktaran Zaanin, dağıtılan sınırlı yardımlarla ayakta kalmaya çalıştıklarını belirtti.

"Plastik kaplarla yaşıyoruz. Otuz şekele (yaklaşık 10 dolar) yemek bir kap yemek geliyor, içinde biraz yemek oluyor, o kadar. İnsan ne yapabilir ki?" diyen Zaanin, çaresizliğini "Biz yaşayan ölüler gibiyiz. Ben yaşayan bir ölüyüm." sözleriyle ifade etti."

Oğlunu kaybetmenin acısının hiçbir yoklukla kıyaslanamayacağını vurgulayan anne, "Oğlumu kaybettim, yorgunluk önemli değil. Hayatım boyunca çadırda kalsam da oğlumun kaybı içimde." dedi.

-"Yeniden inşa edeceğiz"

Gün boyu enkazın gölgesinde oturduğunu ve kaybettiği evladını düşündüğünü belirten Zaanin, "Gün boyu oturup ağlıyorum. Neden bize merhamet edilmiyor? Artık hayat kalmıyor." ifadelerini kullandı.

Ramazan gecelerinde ibadet edecek huzurlu bir alanın dahi kalmadığını söyleyen Filistinli anne, "Cami ibadet ve Kur'an okuma yeridir. İnsanlar iftardan sonra namaz kılar ama artık evleri yıkılanların sığınağı oldu." şeklinde konuştu.

İsrail'in devam eden saldırıları ve sıkı ablukası altında, gıda, su ve yakıt girişinin kısıtlı olduğu Gazze'de pek çok aile benzer koşullarda yaşam mücadelesi veriyor. Yıkılmış kubbenin altında, üzerinde "Yeniden inşa edeceğiz" yazan cami kalıntılarının gölgesinde iftar yapan Zaanin ailesi, geleceğe dair tek temennisini şu sözlerle dile getirdi:

"Allah'tan diliyorum ki önümüzdeki yıl ve gelecek günlerimiz bundan çok daha iyi olur. Çünkü bizim hayatımız hayat değil, ölü gibi bir hayat. Biz aslında yaşamıyoruz; her gün biraz daha ölüyoruz."