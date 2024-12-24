İsrail Saldırısında 2 Ölü - Son Dakika
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İsrail Saldırısında 2 Ölü

İsrail ordusunun Gazze'deki sivil savunma binasına düzenlediği saldırıda biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.

24.12.2024 17:48
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki sivil savunma binasını bombalaması sonucu biri çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun kuzeydeki Gazze kentinde yer alan Sivil Savunma Müdürlüğüne ait binayı hedef aldığı belirtildi.

İsrail'in düzenlediği saldırı sonucu sivil savunma çalışanı ile oğlunun yaşamını yitirdiği, biri itfaiye aracı şoförü olmak üzere bazı kişilerin de yaralandığı ifade edildi.

Sivil savunma çalışanı Filistinli Necib Naci'nin küçük çocuğuna yemek yedirdiği sırada saldırının gerçekleştiği vurgulanan açıklamada, Naci ve tek çocuğu Muhammed'in öldüğü kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in her türlü barbarlığına rağmen sivil savunma ekiplerinin çalışmalarını sürdüreceği vurgulandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 259 Filistinli öldü, 107 bin 627 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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