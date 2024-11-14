İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.
Lübnan Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, İsrail ordusunun Baalbek'in Şaab Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › İsrail Saldırısında 3 Ölü, 12 Yaralı - Son Dakika
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