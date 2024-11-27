İsrail Saldırısında 3 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika
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İsrail Saldırısında 3 Ölü, 8 Yaralı

Gazze Şeridi'nde İsrail'in düzenlediği saldırılarda hamile bir kadın da dahil 3 kişi hayatını kaybetti.

27.11.2024 19:16
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında hamile bir kadının da olduğu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

El-Avde Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesine bağlı Tel Zater'e saldırdı.

Saldırıda 3 aylık hamile bir kadın yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentini ise insansız hava aracıyla (İHA) vurdu.

Bombardımanda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırısında 3 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika

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