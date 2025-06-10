İsrail Saldırısında 4 Ölü - Son Dakika
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İsrail Saldırısında 4 Ölü

İsrail Saldırısında 4 Ölü
10.06.2025 05:02
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İsrail'in Gazze'deki bombardımanında 3 sağlık görevlisi ve 1 gazeteci hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Gazze şehrine düzenlediği saldırıda 3 Filistinli sağlık görevlisi ile 1 gazetecinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA muhabirinin sağlık yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Gazze'nin doğusundaki Et-Tuffah semtinde ölü ve yaralıları kurtarma misyonunu yürüten sağlık çalışanları, İsrail ordusu tarafından yapılan bombardımana maruz kaldı.

Bombardıman sonucunda sağlık görevlileri Hüseyin Muhaysin, Vail el-Attar ve Bera Faris Afane hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırıda 3 sağlık görevlisinin yanı sıra gazeteci Mümin Ebu el-Avf'ın da yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail'in, Filistinli gazetecilere yönelik sistematik hedef alma, öldürme ve suikast uygulamalarının en sert şekilde kınandığı vurgulanan açıklamada, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Arap Gazeteciler Federasyonu ve dünyadaki tüm basın kuruluşlarına, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gazeteciler ile medya çalışanlarına yönelik bu sistematik suçları kınamaları çağrısında bulunuldu.

"Suikast suçunun durdurulması için ciddi ve etkili baskı uygulamaya çağırıyoruz"

İşlenen bu "iğrenç ve vahşi" suçlardan, İsrail ve ABD yönetimi ile soykırım suçuna ortak olan İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin sorumlu tutulduğu açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası toplumdan, uluslararası örgütlerden ve dünyanın bütün ülkelerinde gazetecilik ve medya faaliyeti yürüten kuruluşlardan İsrail'in suçlarını kınamaları, onu caydırmaya ve devam eden suçlarından dolayı uluslararası mahkemelerde yargılayarak İsrailli suçluları adalete teslim etmelerinin talep ediyoruz. Ayrıca, soykırım suçunun durdurulması, Gazze Şeridi'ndeki gazetecilerin ve medya çalışanlarının korunması ve onlara yönelik öldürme ve suikast suçunun durdurulması için ciddi ve etkili baskı uygulamaya çağırıyoruz."

Açıklamada, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren gazetecilerin sayısının 227'ye yükseldiği bildirildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine dün sabah saatlerinden itibaren düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 73'e yükseldi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin açıkladığı son rakamlara göre, savaşın başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sağlık personeli sayısı yaklaşık 1580'e ulaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 649 Filistinli hayatını kaybetti, 14 bin 574 kişi yaralandı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı ise 54 bin 927'ye, yaralıların sayısı da 126 bin 615'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nde enkazda hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırısında 4 Ölü - Son Dakika

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